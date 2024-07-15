Більше половини українців вважають, що для миру з РФ потрібно повернути кордони 1991 року

Більша частина громадян вважають, що укласти мирну угоду з РФ можна лише повністю деокупувавши територію України. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Респондентів запитали: "Яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією?".

Так, половина українців (51%) наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року. 26% можуть погодитися на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го, й лише 9% готові визнати кордон по лінії фронту на момент укладання угоди.

"Найбільше на кордонах 1991 року наполягає захід - 59%, тоді як схід і південь, від яких Росія вже відірвала шматки, - найменше (39 і 40% відповідно). Хто в підсумку ближчий до реальності й чому, - тема для окремого дослідження. До речі, саме схід (13%) і південь (10%) лояльніші до фіксації кордону по лінії фронту.

Але мотивація тут навряд чи може бути однаковою. Схід просто втомився від десятилітньої війни, а південь досі плекає ілюзії, що з Путіним можна домовитися, якщо піти на певні поступки. Центр, як зазвичай, найближчий до середнього показника. Водночас захід (5,6%) стабільно втримує жорстку переговорну лінію й погоджуватися на те, де стоїмо, наміру не має" , - йдеться в матеріалі.

Дослідження проводилося з 20 по 28 червня 2024 року. Соціологи опитали думку 2027 респондентів у віці від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



