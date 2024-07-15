У Сенаті США проведуть розслідування щодо замаху на Трампа

Голова комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату США, демократ Гері Пітерс заявив, що комітет розпочинає двопартійне розслідування щодо замаху на колишнього президента Дональда Трампа під час мітингу 13 липня.﻿﻿ З посиланням на телеканал CNN, повідомляє Європейська правда.

У комітеті сподіваються прискорити процес і провести слухання до того, як Сенат піде на серпневі канікули.

"Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування комітету з питань внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, які відбулися, і визначити, чи були прогалини в системі безпеки, які ми повинні закрити" , – сказав Пітерс.

"Ми намагатимемося прискорити це. Тому зараз ми просимо провести детальні брифінги для членів комітету" , – зазначив сенатор.

Він додав, що сенатори використовуватимуть своє розслідування збоїв у системі безпеки нападу на Капітолій 6 січня 2021 року як "шаблон" для цих нових слухань.

"Якщо ви пам'ятаєте, ми провели комплексну оцінку безпеки після 6 січня. У тому розслідуванні ми надали низку рекомендацій, і значна частина цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії" , – сказав демократ від штату Мічиган.

Пітерс повідомив, що вчора він довго розмовляв з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, і що ФБР "зараз проводить брифінг" для нього.