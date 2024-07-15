Криміналісти стверджують, що на мітингу Трампа стріляли із трьох одиниць зброї - CNN

За даними аудіокриміналістичного аналізу, на передвиборчому мітингу експрезидента США Дональда Трампа 13 липня в Батлері, де на нього було вчинено замах, стріляли із трьох різних одиниць вогнепальної зброї. Про це пише CNN, повідомляє Новое время.

Канал нагадує, що в ФБР заявили, що стрілець діяв сам.

Згідно з аудіоаналізом Каталіна Грігораса, директора Національного центру медіакриміналістики в Університеті Колорадо у Денвері, та Коула Вайткоттона. старшого наукового співробітника в тому ж університеті, перші три постріли відповідали передбачуваній зброї А, наступні п’ять — передбачуваній зброї В, а останній «акустичний імпульс» був виданий можливою зброєю С.

Криміналіст Роберт Маер, який викладає аудіокриміналістику в Університеті Монтани, також повідомив, що аналіз аудіо підтвердив, що стрілок знаходився на відстані приблизно 360−393 футів (110−120 метрів) від трибуни, де був Трамп.

Цей висновок збігається з аналізом CNN, згідно з яким стрілок знаходився на даху за 393−492 футів (120−150 метрів) від трибуни, коли пролунали постріли, зазначається у статті.

Постріли є прикладом послідовності «крек-поп», типової, коли надзвукова куля проходить повз мікрофон перед «прибуттям відповідного звуку дульного вибуху», сказав CNN Маер.

За його словами, час між цими маркерами свідчить про те, що стрілок був на відстані 110−120 метрів від мікрофона, якщо припустити, що куля рухається із середньою швидкістю від 800 до 1000 метрів на секунду.