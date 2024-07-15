Британія та країни ЄС посилять перевірки нафтового флоту РФ - Bloomberg
Цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із закликом до дій щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, повідомляє Ділова столиця.
За інформацією агентства, кілька урядів у зв’язку з цим планують схвалити план в кулуарах зустрічі Європейської політичної спільноти в четвер, свідчить проєкт заяви, який є у розпорядженні агентства. Зустріч пройде у Великій Британії.
Ці країни мають на меті обмінюватися інформацією про російський "тіньовий флот", координувати свої відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і "працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами для усунення цієї загрози", йдеться в проєкті заяви.
Для цього офіційні особи та експерти з різних країн створять групу реагування і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".
"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та охорони довкілля", – йдеться в документі, який ще може змінитися до підписання наприкінці цього тижня.
За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі ще більше суден російського "тіньового флоту" можуть опинитися під санкціями.