Британія та країни ЄС посилять перевірки нафтового флоту РФ - Bloomberg

Цього тижня Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із закликом до дій щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій﻿. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією агентства, кілька урядів у зв’язку з цим планують схвалити план в кулуарах зустрічі Європейської політичної спільноти в четвер, свідчить проєкт заяви, який є у розпорядженні агентства. Зустріч пройде у Великій Британії.

Ці країни мають на меті обмінюватися інформацією про російський "тіньовий флот", координувати свої відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і "працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами для усунення цієї загрози", йдеться в проєкті заяви.

Для цього офіційні особи та експерти з різних країн створять групу реагування і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та охорони довкілля" , – йдеться в документі, який ще може змінитися до підписання наприкінці цього тижня.

За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі ще більше суден російського "тіньового флоту" можуть опинитися під санкціями.