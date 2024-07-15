Берлін відреагував на погрози РФ європейським столицям через ракети США

Рішення США розмістити на території Німеччини ракети великої і середньої дальності має слугувати виключно цілям стримування агресивної поведінки Росії, а її погрози у зв’язку з цим не є новими.﻿ Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Берлін взяв до уваги чергові погрози Кремля, зокрема речника глави Кремля Дмитра Пєскова, але не почув нічого нового.

«Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилися на європейські столиці» , - зауважив Гебештрайт.

При цьому він визнав, що «подібні заяви в принципі завжди треба сприймати серйозно». Речник підкреслив, що обговорювати можливі ініціативи із роззброєння з російською стороною наразі не є можливим, адже «Росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше», зокрема, продовжує війну, в якій масовано атакує ракетами.

Гебештрайт підкреслив, що рішення американської адміністрації розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація. Він також нагадав, що російське керівництво кілька років тому вийшло з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), Росія не лише розробляє нове озброєння, але й розміщує їх у близькості до кордонів.

«Тому експерти з безпеки сходяться у думці про необхідність неядерної компоненти стримування у центрі Європи, зокрема в Німеччині» , - сказав урядовий речник.

Він нагадав, що Берлін веде перемовини з колегами у Великій Британії, Франції, Італії та іншими щодо розробки такої зброї, і поки Європа розроблятиме власну зброю, що потребує часу, США вирішили паралельно з 2026 року розмістити деякі зі своїй систем. За його словами, уряд ФРН вітає таке рішення.

«Йдеться про стримування. Зброя має бути далекобійною та дуже точною, вона має запобігти намірам атакувати Німеччину» , - підкреслив Гебештрайт.

Він звернув увагу на те, що розміщення американських ракет має вирівняти великий дисбаланс, який склався на тлі того, що Росія всі останні роки розробляла, виробляла та розміщувала свої ракети.

Водночас він сказав, що з іншого боку, треба намагатися «знову дістатися до ситуації роззброєння із використанням переговорних каналів з російською стороною, повернутися до механізмів, з яких РФ минулими роками знову й знову виходила».

Речник МЗС Себастьян Фішер, коментуючи заяви Пєскова, підкреслив своєю чергою: «Ми не дозволимо себе залякати та посіяти страх такими заявами».