В ЄК оголосили заходи щодо головування Угорщини за "мирні вояжі" Орбана

З огляду на "мирні вояжі" Віктора Орбана глава Єврокомісії Урсула фон лер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.﻿﻿ З посиланням на речника Єврокомісії Еріка Мамера, повідомляє Європейська правда.

Мамер сказав, що це рішення ухвалене "у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини". Кілька днів тому він дав зрозуміти, що у ЄК готують наслідки для Угорщини через неузгоджений візит Віктора Орбана у Москву.

"Президентка вирішила, що Європейська комісія буде представлена лише на рівні вищих посадовців під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (комісарів) до головуючої країни не відбудеться" , – повідомив Мамер.

Це означає, що єврокомісари не відвідуватимуть неформальні зустрічі, організовані угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.