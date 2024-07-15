Новим спікером МЗС України призначено Георгія Тихого

Новим речником Міністерства закордонних справ України став Георгій Тихий. Про це йдеться на сайті МЗС, повідомляє Новое время.

У біографії, яку опублікувало відомство, зазначається, що Георгій закінчив Національний університет Києво-Могилянська Академія за спеціальністю Політологія.

З 2008 до 2013 року працював редактором і репортером на програмах журналіста Савіка Шустера. Після цього був продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні. З 2018 до 2019 рік Тихий працював кореспондентом Національного інформаційного агентства Укрінформ.

Георгій Тихий висвітлював події Революції гідності та початку російської агресії на сході України для німецького телебачення. Він також зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному Іловайську.

З 2019 року Тихий почав працювати в державних комунікаціях. З жовтня 2019 до березня 2020 року був прессекретарем віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції. З березня 2020 до липня 2024 року обіймав посаду радника з комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Раніше речником МЗС був Олег Ніколенко. 8 березня він заявив, що залишає посаду.

11 березня він повідомив, що став генеральним консулом України у Торонто (Канада).