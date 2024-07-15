Російським військовим заборонили користуватися краденою технікою через страх відстеження

Російські окупаційні війська заборонили своїм солдатам користуватися награбованими телефонами через побоювання стеження. З посиланням на Центр національного спротиву, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначили в ЦНС, такі дії вказують на широке розповсюдження мародерства на окупованих українських територіях. Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони. Одна з причин - це страх бути відстеженими.

Водночас ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.