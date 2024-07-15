Трамп визначився з віце-президентом та офіційно став кандидатом від республіканців

Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців. Також він вирішив, що у разі перемоги на виборах його віцепрезидентом стане сенатор Джей Ді Венс. З посиланням на CNN, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Як пише видання, Трамп набрав достатню кількість голосів республіканців, щоб офіційно стати кандидатом від партії на президентських виборах.

"Після довгих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших людей, я вирішив, що людина, яка найкраще підходить для того, щоб обійняти посаду віце-президента Сполучених Штатів, - це сенатор Джей Ді Венс із великого штату Огайо" , - зазначив Трамп.

Колишній президент США додав, що Венс під час передвиборчої кампанії "приділить пильну увагу американським робітникам та фермерам".

Варто зауважити, що Джей Ді Венс спочатку був затятим противником Трампа і навіть порівнював його з німецьким диктатором Адольфом Гітлером. Але позиція Венса різко змінилася, це збіглося з початком його участі у передвиборчих перегонах у 2021 році, коли він балотувався на посаду сенатора.

Венс відомий своїми скандальними заявами на адресу України. Він неодноразово виступав проти постачання американської зброї українським воїнам для захисту від окупантів.

Також він закликав Білий дім визнати, що Україні доведеться віддати частину своїх територій росіянам.