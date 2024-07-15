Міноборони: Українців за кордоном, які не оновили дані, теж чекають штрафи

Українці, які перебувають за кордоном і не оновили до 16 липня свої військово-облікові дані, отримуватимуть штрафи нарівні з іншими громадянами, проте реалізувати цю процедуру буде складно. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Ліга.net.

Вона зазначила, що на українців, які перебувають за кордоном і не оновили дані, чекатиме те саме, що і на тих, хто в Україні, – це буде адміністративний штраф. Він може бути від 17 000 до 25 000 грн.

"На жаль, немає такого однозначного інструменту, яким чином це реалізувати, тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, далі вона має сплатити штраф тощо" , – сказала представниця МО.

Вона зазначила, що люди, які перебувають за кордоном, є такими ж громадянами держави, тому для них передбачено таку саму адміністративну відповідальність, але "буде достатньо складно це опрацювати".