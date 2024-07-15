США підтримують ініціативу України щодо залучення РФ до другого Саміту миру

Сполучені Штати підтримують рішення України щодо можливого залучення до другого Саміту миру російської сторони, і це питання обговорювалося в межах саміту НАТО минулого тижня.﻿ Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

«Це те, що ми з ними (українською делегацією – ред.) обговорювали» , - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати заяви Президента України щодо другого Саміту миру та можливості запросити туди російську сторону.

Водночас Міллер підкреслив, що будь-які кроки в контексті дипломатичних переговорів чи рішень приймає сама українська сторона.

«Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Як їхній партнер та країна, що надає допомогу, ми будемо підтримувати їх, якщо вони вирішать піти цим шляхом» , - зауважив представник американської адміністрації.

Він також нагадав, що Сполучені Штати завжди підтримували дипломатію, коли Україна буде готова до цього. Однак, за словами Міллера, досі Кремль не продемонстрував готовності до такої дипломатії.