Генштаб: Найгаряче на Покровському напрямку, знешкоджено 344 окупанти

За минулу добу на фронті відбулось 110 бойових зіткнень, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також РФ активна на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ щодо обстановки станом на 23:00 15 липня, повідомляє Українська правда.

За даними відомства, протягом доби противник завдав по території України 63 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 102 КАБи), використав для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснив 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.



На Харківському напрямку Росія 16 разів атакувала неподалік Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська протягом дня чотири рази намагалися просунутися до наших позицій неподалік Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів в районах Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку противник шість разів впродовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень. П’ять атак окупантів в районах Григорівки та Часового Яру успіху не мали.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Сім атак зазнали невдачі, решта - ще тривають.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 31 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Яснобродівка. Наразі, 23 атаки ворога відбито, вісім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Агресор зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 344 окупанта, 127 з них - безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, чотири артилерійські системи, танк та три автомобіля. Ще вісім гармат, шість бойових броньованих машин та один танк окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Дві атаки біля Парасковіївки досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Водяного, Костянтинівки та Макарівки, два боєзіткнення продовжуються.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами".