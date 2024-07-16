Колишній український нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Віктор Медведчук у листі експрезиденту США Дональду Трампу вказав на нібито "український слід" у замаху на американського політика, повідомляє Ділова столиця.

Текст листа є у розпорядженні російського пропагандистського видання ТАРС.

У ньому Медведчук зазначив, що Трамп у передвиборчих заявах неодноразово заявляв про те, що "має намір принести мир в Україну".

"Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена" , — пише колишній український політик.

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що екснардеп від забороненої ОПЗЖ, кум голови Кремля Володимира Путіна Віктор Медведчук, звинувачений в Україні в державній зраді, позивається до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та РНБО.