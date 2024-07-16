В Укргідроенерго назвали терміни відновлення ДніпроГЕС

Для відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російських обстрілів потрібно щонайменше три роки. Про це розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє Новое время.

Зазначається, що розбір завалів на ГЕС завершився лише 14 липня. Для відновлення станції до проєктного рішення (її версії до ракетного обстрілу) знадобиться щонайменше три роки, а також необхідні ресурси для зменшення її вразливості до російських атак.

«Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту — за 50 км. Вони [росіяни] бʼють там різними ракетами — С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитися з таким навалом ракет» , — сказав Сирота.

Укргідроенерго готує позови до міжнародних та національних судів, щоб домогтися компенсації збитків, завданих росіянами внаслідок обстрілу ДніпроГЕС — так само, як і щодо Каховської ГЕС.

Як зазначив Сирота, Росія атакувала всі 10 найбільших ГЕС України. Станом на середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів.

Укргідроенерго втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії.