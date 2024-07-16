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Експорт російської нафти впав до мінімуму з початку року

Експорт російської нафти впав до мінімуму з початку року
Фото: Рixabay

Поставки нафти з РФ опустились до мінімального рівня з січня 2024 року. Падіння зосереджене в портах Чорного та Балтійського морів.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Середній чотиритижневий експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з січня, продовжуючи падіння, яке становило приблизно 570 000 барелів на добу з нещодавнього піку в квітні.

Повідомляється, що падіння продовжилося, попри невелике відновлення тижневого потоку.

Найбільше падіння - на 11% за два тижні - припало на поставки з балтійських портів країни - Приморськ і Усть-Луга, де потоки впали майже на 30% від нещодавнього максимуму, і з чорноморського терміналу в Новоросійську, де поставки скоротилися майже вдвічі.

Здебільшого падіння відбулося через значне зниження минулого тижня. Ймовірно, це пов'язано з покращенням дотримання Росією цільових показників видобутку ОПЕК+ та відновленням внутрішньої нафтопереробки.

У порівнянні з попереднім тижнем спостерігалося незначне зростання потоків. Це допомогло дещо збільшити валову вартість поставок російської нафти в період, коли ціна барелів нафти в Росії дещо знизилася.

Експортні ціни на нафту в портах Балтійського та Чорного морів знизилися за тиждень приблизно на 50 центів за барель, тоді як ключовий тихоокеанський сорт ВСТО подешевшав приблизно на 1,30 дол за барель.

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