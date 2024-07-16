У будівлі, з якої стріляли в Трампа, було три снайпери-охоронці - CBS

У будівлі, з даху якої Томас Крукс стріляв у експрезидента США Дональда Трампа, були снайпери Секретної служби. Про це повідомляє канал CBS з посиланням на джерела в правоохоронних органах, повідомляє Новое время.

За словами джерела, один зі снайперів, які перебували в будівлі, бачив, як 20-річний Крукс уважно дивився на дах, а потім раптово зник із поля зору.

Потім він так само раптово повернувся, сів на траву і почав уважно дивитися на екран свого смартфону, каже співробітник правоохоронних органів міста Батлер (штат Пенсильванія). У цей момент один зі снайперів Секретної служби сфотографував його.

Потім Крукс дістав далекомір, і снайпер зв’язався по рації з командним пунктом. Далі молодик знову зник, а потім повернувся втретє — вже з наплічником.

Снайпери повідомили начальству, що до задньої частини будівлі підходить чоловік із наплічником, який підозріло поводиться.

Зараз правоохоронці вважають, що Крукс міг видертися на дах по трубі вентиляційної системи. Поки до будівлі екстрено прямувала підмога, викликана снайперами, той був вже безспосередньо на даху.

Потім один із поліцейських теж поліз на дах, але швидко зупинився, тому що Крукс направив на нього дуло гвинтівки, а через кілька секунд він відкрив вогонь по Трампу.