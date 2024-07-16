Українцям розповіли, коли стане менше відключень світла

Спека в Україні спаде найближчими днями, що зменшить навантаження на енергосистему﻿. Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє Ділова столиця.

"Щойно температурні режими стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться" , — сказав він.

За словами Слободяна, ремонтні роботи наразі тривають цілодобово, що також матиме позитивний вплив.