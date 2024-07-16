Українцям розповіли, коли стане менше відключень світла
Спека в Україні спаде найближчими днями, що зменшить навантаження на енергосистему. Про це заявив в ефірі національного телемарафону голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, повідомляє Ділова столиця.
"Щойно температурні режими стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", — сказав він.
За словами Слободяна, ремонтні роботи наразі тривають цілодобово, що також матиме позитивний вплив.
"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", — зазначив посадовець.