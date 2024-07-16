Чехия передала Украине первые 50 тысяч боеприпасов, часть уже на фронте

Частина снарядів, які Україна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже знаходиться на лінії фронту. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Шмигаля, під час його візиту до Чехії важливим пунктом була і чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів українським військовим. Він зауважив, що ініціатива вже діє і значно покращила позиції ЗСУ на фронті.