Президент Фінляндії підписав закон про заборону міграції з РФ

Президент Фінляндії Олександр Стубб у вівторок, 16 липня, підписав закон про депортацію, який набуде чинності 22 липня та діятиме протягом року. Він є реакцією на побоювання щодо ескалації російської міграції на східному кордоні. З посиланням на Yle, повідомляє Новое время.

Новий закон дозволить фінським прикордонним органам відмовляти у прийомі заяв про надання притулку за певних умов.

«Я розумію всі правові та гуманітарні складнощі, пов’язані з цим законом. Обговорення засвідчило тверду прихильність фінів до питань національної безпеки та правової держави» , — написав президент в Instagram.

Шукачам притулку, які намагаються в'їхати до Фінляндії, можуть відмовити у в'їзді або депортувати їх. Це означає, що фінські прикордонники більше не зобов’язані приймати заяви від усіх охочих на східному кордоні, пише Yle.

Однак новий закон не впроваджуватимуть одразу після ухвалення. Як надзвичайний захід, уряд і президент повинні разом оцінити, коли буде досягнутий поріг для імплементації.

За словами міністерки внутрішніх справ Марі Рантанен, для активації закону потрібен високий поріг, проте «наразі немає ситуації, коли його застосування було б необхідним».

Уряд вважає цей законопроєкт необхідним для протидії потенційному «гібридному впливу» з боку Росії, зокрема, спрямуванню великих груп мігрантів до фінських контрольно-пропускних пунктів на східному кордоні.