Після обшуків БЕБ на тютюнових заводах одного з виробників позбавили ліцензії

Після масштабних обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії.﻿ Про це заявив керівник підрозділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ Віктор Лисенко. З посиланням на його виступ, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

За його словами, у межах розслідування кримінальних проваджень було призначено ряд експертиз. Надалі Державна податкова служба провела фактичну перевірку та за її результатами анулювала одній з компаній-фігурантів ліцензію на виробництво тютюнових виробів, додав представник БЕБ.

Лисенко уточнив, що загалом до проведення обшуків у виробників нелегальних тютюнових виробів було залучено понад 100 співробітників Бюро, 10 криміналістів та 10 фахівців Державної податкової служби, а також Нацполіція та технічні спеціалісти.

За їх підсумами детективи БЕБ вилучили дві лінії для виробництва сигарет та 18 тонн тютюнової сировини на неліцензійному складі одного з виробників, одну лінію для переробки тютюнової сировини – на складі, який не зазначено виробником, понад 3 тисячі електронних сигарет з переклеєними датами виготовлення, залишки пакувальної тари, близько 5 тонн тютюну, який зберігався на складі одного з виробників без відповідної ліцензії та зразки тютюнової продукції, щодо яких призначено порівняльні експертизи тощо.

Лисенко додав, що наразі щодо вилучених під час обшуків зразків призначено понад 20 різних експертиз, слідчі дії тривають.

У БЕБ також зазначили, що матеріали стосовно ще одного виробника передані до Державної податкової служби для прийняття рішення щодо позбавлення його ліцензії.

Своєю чергою представники бізнес-асоціацій під час круглого столу відзначили, що ефективність роботи БЕБ останнім часом суттєво підвищилась, бізнес сподівається, що ця тенденція зберігатиметься і надалі.

Зокрема в асоціації "Укртютюн" зауважують, що за останні два роки правоохоронними та контролюючими органами виконано величезний обсяг роботи.

"Компанії-члени асоціації сподіваються, що у майбутньому позитивна динаміка та темпи роботи Бюро економічної безпеки й інших органів у цьому напрямку збережуться" , – зазначила під час зустрічі гендиректор асоціації Наталія Фесюн.

Цю думку поділяють представники Американської торгової палати.