Чехія збудує патронний завод та налагодить виробництво гвинтівок в Україні

Уряди України та Чехії на спільному засіданні у Празі у вівторок, 16 липня, підписали дві угоди про спільне виробництво зброї. Про це сьогодні на пресконференції заявив український прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Європейська правда.

За його словами, він із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою "обговорили постачання до українського війська нових видів озброєння, підготовку і реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у сфері ВПК".

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс" , – оголосив Шмигаль.

Друга угода стосується виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.

"Це угода між Česká zbrojovka та відповідним українським підприємством, з погляду безпеки не буду зараз називати назву" , – додав прем’єр України.

За його словами, підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".