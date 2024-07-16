З військових можуть зняти кримінальну відповідальність за перше дезертирство

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, що звільняє військових від кримінальної відповідальності за перший самовільний відхід з військової частини або дезертирство, якщо вони добровільно повернуться на службу та отримають письмову згоду від командира, повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначив депутат Ярослав Железняк, законопроєкт №11322 у першому читанні підтримали 273 депутати.

Згідно із запропонованими змінами законодавства, винуватець має повернутись в частину або до місця служби до закінчення провадження, а командир має надати згоду на продовження проходження військової служби такою особою. Така згода має бути оформлена у письмовому вигляді та передана прокурору.

Після поновлення на службі винуватцю мають поновити дію контракту, виплату грошового забезпечення та продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільги та соціальні гарантії. Водночас за час прогулу вони не виплачуватимуться.

Водночас як вказала народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт закону надає командирам військових частин дискреційні повноваження вирішувати, чи звільняти від відповідальності, тому законопроєкт потребує ретельного доопрацювання.

Як розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, лише у 2023 році за самовільне залишення військової частини засудили 1577 військовослужбовців. Це є найпоширенішим злочином серед українських військових.