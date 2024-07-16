Литва передасть Україні енергетичного обладнання на понад 50 млн євро

Енергетичні компанії з Литви передадуть Україні обладнання на понад 50 млн євро, повідомляє Дзеркало тижня.

У заяві Міненерго зазначається, що до пакета допомоги входить 300 одиниць обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3.

У міністерстві зазначили, що це допоможе відновити українські енергетичні обʼєкти. Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Литва є надійним другом України, а допомога від компаній країни забезпечить повернення світла та тепла у домівки українців.

Також відомство нагадало, що з початку повномасштабної російської агресії Литва надала Україні 80 пакетів енергетичної допомоги. Зокрема, Вільнюс передав Києву трансформатори, електростанції та інше обладнання.