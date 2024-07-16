Сили оборони знищили ворожий комплекс С-300 на Донбасі

Сили оборони України опівночі уразили російський комплекс С-300 у тимчасово окупованій частині Донецької області, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Відео опублікував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у себе у Facebook.

"Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника" , - написав він.

За словами Сирського, наразі більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Однак це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Зокрема, раніше вже було знищено понад 20 пускових установок і близько 15 радіолокаційних станцій.