Сили оборони відступили з Урожайного та Кринок – ЗМІ

Силам оборони довелося відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також із селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області. З посиланням на співрозмовника у Генштабі ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

За його словами, в обох населених пунктах було неможливо й надалі утримувати позиції.

У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.

Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.

OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.