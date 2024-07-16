Сили оборони відступили з Урожайного та Кринок – ЗМІ
Силам оборони довелося відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також із селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області. З посиланням на співрозмовника у Генштабі ЗСУ, повідомляє Ліга.net.
За його словами, в обох населених пунктах було неможливо й надалі утримувати позиції.
У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.
Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.
Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.
OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.