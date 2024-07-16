Активістам у Чехії загрожують в'язницею за український прапор перед "російськими будинками"

У Чехії порушили кримінальну справу проти активістів з групи "Kaputin!", які до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну намалювали кількаметровий український прапор на тротуарі перед будинками, які орендує РФ. З посиланням на Seznam Spravy, повідомляє Європейська правда.

Активісти своєю акцією хотіли привернути увагу до річниці початку великої війни проти України та відсутності підтримки Києва з боку західних країн. У відповідь російські мешканці будинків кричали на них зі своїх балконів, один із жителів кинув у них яйце.

Тепер поліція хоче притягнути до відповідальності сімох осіб, які намалювали український прапор у празькому районі Бубенч у лютому, перед житловим комплексом, який орендує РФ. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі за пошкодження майна.

Речник празької поліції Ріхард Грдіна зазначив, що завдані збитки у результаті акції становлять близько 50 тисяч чеських крон і що розмальована територія є охоронюваною зоною.

"Я можу підтвердити, що у цій справі було розпочате кримінальне провадження. У цьому випадку йдеться про кримінальний злочин, оскільки завдані збитки були оцінені експертним висновком майже у 50 тисяч чеських крон.

Семеро осіб підозрюють у скоєнні злочину – пошкодження іноземної власності, оскільки вони вчинили цей акт на об'єкті, який користується захистом відповідно до іншого правового регулювання" , – пояснив Грдіна.

Прапор України намалювали прямо біля житлового комплексу посольства Росії, у дворі огородженого комплексу. За словами активістів, ця територія є громадською та власністю чеської держави, і російське посольство не має договору на її використання.

Член групи "Kaputin!" Вацлав Немец був здивований звинуваченнями.

"Ми вважаємо, що, враховуючи весь контекст, це мало б бути кваліфіковане лише як проступок. Для нас не йшлося про пошкодження чужого майна. Це був політичний протест, який ми вважаємо набагато серйознішим, ніж якийсь малюнок на тротуарі" , – сказав він.

Група "Kaputin!" виступає проти російської агресії в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулому вона неодноразово публічно виставляла статую, що зображає главу Росії Владіміра Путіна, на золотому унітазі.Також група виставляла на аукціон статую оголеного Путіна, щоб купити дрон для України.