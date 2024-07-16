У Раді обговорюють продовження термінів поновлення даних військовозобов'язаних - Стефанчук
16 липня — кінцевий термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних, питання щодо подовження наразі тільки обговорюється у Верховній Раді. Про це заявив спікер ВРУ Руслан Стефанчук, повідомляє Лівий берег.
"Чи буде Верховна рада продовжувати терміни, зараз такі питання обговорюються, однак я не знаю чи знайдуть вони підтримку на погоджувальній раді", — сказав він.
Стефанчук зазначив, що оновлення даних — важлива складова війни проти РФ, а затягування з термінами — "питання особистої відповідальності кожного".