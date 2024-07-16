У Рівному поліція затримала палія автівок військових

У Рівному було затримано чоловіка, який займався підпалом автомобілів українських солдатів. За це він хотів отримати винагороду від росіян.﻿ З посиланням на поліцію Рівненської області, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією правоохоронців, 22-річний житель Рівного в одному з російських чат-ботів знайшов пропозицію підпалити авто українських військових за кілька тисяч доларів. Росіяни хотіли видати відповідні відео за підпали авто співробітників ТЦК, щоб створити картинку спротиву мобілізації в Україні.

facebook.com/police.in.Rivne.region

facebook.com/police.in.Rivne.region

Поліція з’ясувала, що зловмисник 2 липня підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав українському захиснику. Про свою роботу він одразу повідомив росіян та надіслав їм відповідні фото.

Вже за кілька днів чоловік підпалив Nissan X-Trail, який готували для відправки на передову. Вогонь також пошкодив Volkswagen Golf, припаркований поруч.

Поки невідомо, чи отримував зловмисник гроші від росіян. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також чоловіку вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Зловмисник визнав свою провину. Також він стверджує: не знав, що працює на росіян.