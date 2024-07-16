Охматдит частково відновив роботу після ракетної атаки

Дитяча лікарня Охматдит у Києві частково відновила роботу після російської ракетної атаки 8 липня. З посиланням на пресслужбу закладу, повідомляє Корреспондент.

"Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення "Охматдиту" вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Частина онкологічних відділень повернулася до роботи, окрім відділення трансплантації кісткового мозку – воно тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу" , – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Окрім того, в Охматдиті працюють такі відділення:

Екстрена медична допомога (emergency);

Ургентна хірургія;

Абдомінальна хірургія;

Торакальна хірургія;

Ортопедія та травматологія;

Центр радіології;

Дитяча та підліткова гінекології;

Гнійна хірургія;

Педіатрія;

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку;

Ендокринологія;

Дитяча неврологія;

Дитяча урологія;

Відділення анестезіології;

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

Операційне відділення.

Також у клініці знову надають допомогу у відділеннях неонатологічного профілю:

Інтенсивній терапії новонароджених дітей;

Хірургії новонароджених;

Інтенсивному виходжуванню глибоко недоношених дітей;

Інтенсивному виходжуванню та ранній реабілітації дітей з перинатальною патологією.

Свою роботу також продовжують підрозділи лікарні:

Центр інфекційних хвороб Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям;

Центр служби крові;

Центр патології гемостазу.

Нещодавно відновили роботу також:

лабораторія медичної генетики;

Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології;

Медико-генетичний центр.