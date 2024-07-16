У Єврокомісії відповіли, чи можуть позбавити Угорщину головування в ЄС

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова повідомила, що комісія юридично не може позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але може бойкотувати політику Орбана, повідомляє Суспільне.

Юрова зазначила, що як юристка вона може стверджувати – Угорщину не можуть позбавити головування у Раді ЄС.

"Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати та відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана. Це те, що ми робимо зараз, і поступово готуємося до польського головування, яке починається після Нового року" , – сказала посадовиця.

Вона підкреслила, що, попри свої дії, Віктор Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.