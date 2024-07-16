Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Атталя

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя. З посиланням на BFMTV, повідомляє Європейська правда.

У вівторок 16 липня президент Франції Емманюель Макрон нарешті прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду. Однак вони виконуватимуть свої обов'язки до формування нового уряду.

Атталь та інші міністри залишаться у ролі виконуючих обов'язки до призначення нового уряду. Після того він продовжить роботу як депутат у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політсили Макрона.

Атталь, нагадаємо, очолював уряд із 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії сучасної Франції.