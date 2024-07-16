У Києві погіршилася якість повітря через слабкий вітер

У Києві 16 липня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря﻿. Про це йдеться у заяві Київської міської державної адміністрації, повідомляє Ділова столиця.

"Станом на 16:00 16 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря" , — кажуть у КМДА.

За її інформацією, на всіх пунктах моніторингу повітря фіксують перевищення гранично допустимої концентрації озону. На пункті на вул. Архітектора Вербицького, 26 — сірководню.

До поліпшення ситуації киянам радять: