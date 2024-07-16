В Охматдете во время ракетных ударов находились дети из Молдовы

Віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка завітала з візитом до Києва, розповіла, що у київській лікарні "Охматдит" під час обстрілу РФ перебували діти з Молдови. Про це Герасимов написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Європейська правда.

У рамках візиту до Києва Герасимов відвідала найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ.

"Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів – діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, одна з яких у момент бомбардування перебувала на операційному столі. На щастя, дитина вижила і досі перебуває під наглядом лікарів" , – написала Герасимов.

"Цей напад – жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають припинитися" , – додала віцепрем’єрка Молдови.

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови прибула до Києва 15 липня та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.

Герасимов буде головним перемовником Молдови у процесі переговорів з ЄС, так само, як Стефанішина для України.