Міноборони пообіцяло запуск "єБронювання" найближчим часом
Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги єБронювання. Вона найближчим часом стане доступною для підприємств, повідомляє Укрінформ.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«Ми працюємо разом з нашими партнерами - з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством економіки і Пенсійним фондом України над бронюванням онлайн, над єБронюванням. Ми будемо найближчим часом запускати повноцінну послугу, зараз вона тестується, вже є кілька сотень успішних бронювань. Ми дуже скоро зможемо запустити повноцінно цю послугу також для наших підприємств, компаній, щоб можна було не витрачати час на черги, а робити те, що мають робити підприємства – зміцнювати наш ВВП», - зазначила Черногоренко.