Міноборони пообіцяло запуск "єБронювання" найближчим часом

Міністерство оборони спільно з Мінцифри, Мінекономіки та Пенсійним фондом працюють над створенням послуги єБронювання. Вона найближчим часом стане доступною для підприємств, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.