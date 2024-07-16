Омбудсмен: До коаліції з повернення українських дітей уже приєдналися 40 країн

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що наразі вже 40 держав приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.﻿ Про це він сказав під час презентації спецдоповіді «Переопилені. Системна російська політика знищення української ідентичності дітей», повідомляє Укрінформ.

«Я хочу подякувати вам, шановні партнери, за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від вас. Щодо міжнародних зусиль - станом на зараз 40 держав є учасниками міжнародної коаліції (щодо повернення українських дітей - ред.). Я сподіваюся, що ця кількість буде постійно зростати» , - зазначив омбудсмен.

Він закликав міжнародних партнерів активно брати участь у засіданнях з реалізації української Формули миру, зокрема, і пункту 4, та долучитися до складу учасників і роботи у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Лубінець закликав іноземних партнерів активізувати зусилля з отримання інформації щодо кількості та місць перебування українських дітей, які були депортовані до РФ або примусово переміщені у межах ТОТ України.

«Ми просимо вас і надалі підтримувати фінансово та організаційно програми, спрямовані на реабілітацію та реінтеграцію дітей як жертв міжнародних злочинів РФ. Ми хочемо вас попросити, щоб ви вимагали від РФ повернення в Україну всіх незаконно депортованих українських дітей. Шановні колеги, шановні дипломати - ми розуміємо, що разом ми можемо це зробити» , - вважає Уповноважений із прав людини.

Вні нагадав, що раніше запрацював спецплан Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

«У цей план включені різні органи, у тому числі і правоохоронні, а також окрема увага приділяється співпраці з громадянським суспільством. Як результат - разом нам вдалося повернути станом на сьогодні 758 українських дітей з території РФ, а також з ТОТ України» , - поінформував Лубінець.

Омбудсмен акцентував увагу на тому, що Україна не може здійснювати повернення дітей і впровадження багатьох програм без допомоги міжнародних партнерів.