Окупанти весь день обстрілюють Херсон, збільшилося число поранених

Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати житлові квартали Херсона, поранень зазнав 67-річний чоловік.﻿ З посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію, повідомляє Укрінформ.

"У Корабельному районі постраждав 67-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні" , - ідеться у повідомленні.

У потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому допомогу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів російськими військами вдень були поранені 70-річна жінка та 45-річний волонтер.

16 липня війська РФ завдали по Корабельному району Херсона удару ракетою, є пошкоджені житлові будинки.