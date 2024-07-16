Сіярто зустрівся з Лавровим у США, говорили про Україну

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Нью-Йорку зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про зустріч поінформувала пресслужба МЗС Росії, повідомляє Європейська правда.

У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

За словами МЗС РФ, Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких господар Кремля Владімір Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні" , – заявили в російському міністерстві.

В МЗС РФ також додали, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і Росії продовжує "поступально розвиватися".

Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки Росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок РФ скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.