Зеленський обговорив із комісаром ООН додаткову підтримку України

16 липня президент Володимир Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.﻿ З посиланням на офіційний сайт президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Верховному комісару за підтримку України.

"Цінуємо сьогоднішнє оголошення нового пакета допомоги УВКБ ООН у розмірі ста мільйонів доларів США для підготовки України до зими. В умовах постійних обстрілів енергетичних об’єктів це дуже важлива допомога" , - сказав Зеленський.

Також президент розповів, що наша країна потребує додаткової підтримки для відновлення зруйнованого житла та облаштування укриттів у школах і лікарнях, щоб українці могли повернутися додому.

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Та додав, що під час таких візитів ставить за мету показати донорам, що насправді відбувається в Україні, аби вони й надалі виділяли кошти на допомогу українцям. Він розповів, що вже відвідав деякі райони в Києві, які зазнали бомбардувань минулого тижня, та дитячу лікарню "Охматдит".

Крім того, співрозмовники відзначили запуск нового інформаційного порталу "Україна – це дім", який за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надаватиме необхідну інформацію українцям, які планують повернутися додому.