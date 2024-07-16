Угорщина єдина країна ЄС, яка не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

Угорщина стала єдиною країною Європейського Союзу, яка не підписала спільну заяву півсотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН. Про це свідчить перелік, який оприлюднив у соцмережі Facebook постпред України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у вівторок, 16 липня, Росія скликала Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Таки способом країна-агресорка намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Москвою Статуту ООН та її зловживань у Раді Безпеки.

У спільній заяві п’яти десятків країн сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України. Згадану заяву із країн ЄС не підписала лише Угорщина.