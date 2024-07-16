У Держдепі пояснили статус Лаврова на засіданні Радбезу ООН

Сполучені Штати мають зобов’язання впускати на свою територію представників недружніх іноземних режимів для їхньої участі у заходах ООН, навіть попри запроваджені санкції.﻿ Про це заявив у вівторок речник Держдепу США Метью Міллер у відповідь на запитання, як присутність голови російського МЗС Сергія Лаврова в Нью-Йорку та його головування в РБ ООН впливатиме на авторитет Америки, що запроваджує санкції проти російського режиму, повідомляє Укрінформ.

«Щодо нашого авторитету, коли йдеться про Росію, подивіться на наші дії за останні два роки щодо притягнення РФ до відповідальності. Я думаю, що це є достатньо вичерпною відповіддю на це питання» , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Що стосується головування представника російського режиму на засіданні Ради Безпеки ООН, то йдеться про ті процедури, які існують в самій Організації.

«Ми зобов’язані як країна, яка розміщує на своїй території ООН, дозволити іноземним дипломатам бути присутніми (на засіданнях – ред.). Це зобов’язання протягом десятиліть виконувалося адміністраціями від обох партій, і Сполучені Штати сприймають це серйозно» , - зазначив речник Держдепу.

Тим не менше, за його словами, Сполучені Штати мають можливість та запроваджують візові обмеження для таких дипломатів, що дозволяє їм відвідувати лише передбачені заходи ООН.