РФ створює нові склади зброї в Кримських горах

Росія створює нові склади озброєння біля підніжжя гори Агармиш у Криму, про це заявив голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв в ефірі телеканалу FREEДОМ, повідомляє Ділова столиця.

За словами Барієва, РФ в анексованому Криму створює нові склади озброєння та відновлюють старі. Зокрема, роботи проводять біля підніжжя гори Агармиш, щоб перевести туди склади озброєння з району Феодосії, де неодноразово було завдано ударів з боку української армії.

"Туди вони не пускають цивільних осіб. І з одного боку, вони кажуть, що це для сховища твердих побутових відходів, а з іншого боку, сховища ТПВ не охороняють так активно. І тому є припущення, є думка, що там створюють нові склади для того, щоб з Кіровського району перевести туди склади озброєння. Тому що по Кіровському району неодноразово було завдано ударів з боку ЗСУ" , – розповів Ескендер Барієв.

Також Барієв говорив про відновлення Росією складу ядерної зброї "Феодосія-13".