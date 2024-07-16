РФ створює нові склади зброї в Кримських горах
Росія створює нові склади озброєння біля підніжжя гори Агармиш у Криму, про це заявив голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв в ефірі телеканалу FREEДОМ, повідомляє Ділова столиця.
За словами Барієва, РФ в анексованому Криму створює нові склади озброєння та відновлюють старі. Зокрема, роботи проводять біля підніжжя гори Агармиш, щоб перевести туди склади озброєння з району Феодосії, де неодноразово було завдано ударів з боку української армії.
"Туди вони не пускають цивільних осіб. І з одного боку, вони кажуть, що це для сховища твердих побутових відходів, а з іншого боку, сховища ТПВ не охороняють так активно. І тому є припущення, є думка, що там створюють нові склади для того, щоб з Кіровського району перевести туди склади озброєння. Тому що по Кіровському району неодноразово було завдано ударів з боку ЗСУ", – розповів Ескендер Барієв.
Також Барієв говорив про відновлення Росією складу ядерної зброї "Феодосія-13".
"Ми неодноразово говорили про те, що, починаючи з 2014 року, вони, зокрема, почали відновлювати об'єкти, збудовані ще за радянських часів, там, де можуть розміщуватися саме ядерні боєголовки. Водночас я поки що не можу підтвердити, що безпосередньо ядерні боєголовки є на території Криму. Те, що йдеться про Феодосію, тут якраз у районі Кизилташ, Краснокам'янки та в районі Коктебеля, в тому напрямку, там справді за радянських часів готували, там навіть такі катакомби є, вони, зокрема, йдуть аж до Старого Криму", – зазначив голова КРЦ.