Росія порушила кримінальні справи проти 620 військовополонених українців

Станом на 30 червня 2024 року відомо про 620 військовополонених громадян України, проти яких РФ веде кримінальне переслідування. Про це заявили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Суспільне.

"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення" , — розповіли в Корштабі.

Щодо загальної цифри, то станом на 30 червня 2024 року обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування. Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації — на території невизнаних псевдореспублік Донбасу — "ЛНР" та "ДНР".