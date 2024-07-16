Жодних дискусій про Україну без України: Мішель написав листа Орбану

Ротаційне головування у Раді ЄС не відіграє ролі в представництві Євросоюзу на міжнародній арені і на це Угорщину не уповноважувала Європейська рада. Про це її президент Шарль Мішель написав Віктору Орбану у відповідь на лист угорського прем’єра від 12 липня, в якому той, серед іншого, пропонував відновити дипломатичні відносини з Росією, повідомляє Радіо Свобода.

Документ, датований 16-м липня, потрапив у розпорядження Радіо Свобода.Очільник Євроради зазначив, що бере до уваги думки й пропозиції угорського прем’єра, та водночас звертає його увагу, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів, що відбувся у червні.

«Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно» , – вказує Шарль Мішель.

Президент Євроради також нагадує про відсутність мандату в Угорщини, що на ротаційній основі нині головує в Раді ЄС, виступати від імені об’єднання на міжнародній арені.

«Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це було повторено високим представником Боррелем у його заяві від 5 липня» , – зауважує високопосадовець.

Шарль Мішель також відкидає твердження Орбана про те, що ЄС провадив «провоєнну політику», вказуючи, що ситуація виглядає навпаки: «Росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону». Найбільш прямим шляхом до миру високопоставлений чиновник ЄС називає виведення Росією її військ із України.

У листі президент Євроради резюмує, що жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України.

«ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм» , – наголошує Мішель.

Президент Євроради також відзначив, що копію цього листа отримають держави-члени ЄС. Про листування також повідомлять Україну.

Раніше Віктор Орбан направив Шарлю Мішеля листа, в якому проінформував його про результати своєї так званої мирної місії: турне Києвом-Москвою-Пекіном-Вашингтоном-Флоридою. Остання зупинка на цьому маршруті пов’язана з тим, що угорського прем’єра приймав у своєму маєтку кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп.

Орбан зазначає, що інтенсивність війни Росії проти України «найближим часом істотно посилиться». Угорський топ-посадовець закликає до переговорів з Китаєм про мирну конференцію й відновлення дипломатичних відносин із Росією, а також «політичного наступу» на Глобальний Південь.

Угорський прем’єр також зауважує, що в разі перемоги на виборах у США Дональда Трампа республіканець не чекатиме на інавгурацію, а «негайно» буде готовий взяти на себе роль мирного посередника.

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