Суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Князєву

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. З посиланням на ВАКС, повідомляє Новое время.

Зокрема, Князєв повинен прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду територію України; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися із визначеними в ухвалі суду людьми: здати на зберіганні свій закордонний паспорт та інші документи.

У ВАКС додають, що наступне засідання у справі Князєва призначили на 30 липня.