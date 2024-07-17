У ВМС розповіли, скільки вдалось знищити російських кораблів

Українські військові знищили вже 28 російських кораблів. В цьому списку - і підводний човен "Ростов-на-Дону". Посилаючись на заяву під час брифінгу речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, повідомляє РБК-Україна.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці" , - розповів він.

Але, за словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.