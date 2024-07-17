У ВМС розповіли, скільки вдалось знищити російських кораблів
Українські військові знищили вже 28 російських кораблів. В цьому списку - і підводний човен "Ростов-на-Дону". Посилаючись на заяву під час брифінгу речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, повідомляє РБК-Україна.
"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - розповів він.
Але, за словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.
"Серед знищених кораблів - три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших - "Аскольд" і "Циклон", це фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – перерахував Плетенчук.