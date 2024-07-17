Російська влада вирішила зробити "зону відчуження" у Білгородській області
Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Білгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію". Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Білгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, в яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".
"Якщо жителі захочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку главам поселень або главам муніципалітетів. Пропускатимемо лише дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і у супроводі військових", - додав Гладков.