Російська влада вирішила зробити "зону відчуження" у Білгородській області

Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Білгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію". Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Білгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, в яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".