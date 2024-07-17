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Російська влада вирішила зробити "зону відчуження" у Білгородській області

Російська влада вирішила зробити "зону відчуження" у Білгородській області
Фото: t.me/belpepel

Російська влада вирішила перетворити прикордонні з Україною райони Білгородської області на "зону відчуження" через "вкрай складну оперативну ситуацію". Про це пише The Moscow Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, влада Білгородської області з 23 липня обмежить в'їзд у 14 населених пунктів, в яких складається "вкрай складна оперативна ситуація".

"Якщо жителі захочуть приїхати, то їм потрібно буде подати заявку главам поселень або главам муніципалітетів. Пропускатимемо лише дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і у супроводі військових", - додав Гладков.

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