Партизани повідомили про численні вогневі точки окупантів на пляжах у Криму
Партизани знайшли велику кількість вогневих точок на пляжах Євпаторії, що в окупованому Криму, повідомляє Новое время.
Партизанський рух Атеш повідомляє, що російським окупантам байдуже, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поруч із цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.
«Судячи з того, який вигляд мають ці фортифікаційні споруди, оборонятися під час початку десантної операції ЗСУ окупанти зможуть не більше ніж п’ять хвилин», — ідеться в повідомленні.