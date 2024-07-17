Партизани повідомили про численні вогневі точки окупантів на пляжах у Криму

Партизани знайшли велику кількість вогневих точок на пляжах Євпаторії, що в окупованому Криму, повідомляє Новое время.

Партизанський рух Атеш повідомляє, що російським окупантам байдуже, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поруч із цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.