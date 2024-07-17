Окупанти створюють список шахт на ВОТ Донеччини для "приватизації"

Росіяни продовжують мародерство на тимчасово окупованих територіях. На Донеччині формують список шахт для так званої приватизації. З посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини почала формувати списки ще не зачинених шахт, які незабаром виставлять на продаж. Зауважимо, що в окупантів це означає передачу майна дотичним структурам, які потім вирізають обладнання на метал" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, у самій окупаційній адміністрації не приховують, що регіон має "переорієнтувати економіку", тобто анонсували подальше закриття шахт.