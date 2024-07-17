Росіяни знищили переправу для цивільних через річку Оскіл - Харківська ОВА

У Куп’янській громаді Харківської області росіяни вчергове знищили переправу через річку Оскіл, ситуація на Куп’янському напрямку залишається важкою.﻿ Про це у коментарі журналістам сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

"Куп'янський напрямок так само важкий (як і Харківський - ред.). Подекуди ми фіксуємо навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців саме по Куп'янському напрямку. Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас" , - сказав Синєгубов.

За його даними, по переправі ударили ракетою.

“Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла кета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним” , - зазначив начальник ОВА.

Переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі, для евакуації.