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Польща готує операцію за участю військових на кордоні з Білоруссю

Польща готує операцію за участю військових на кордоні з Білоруссю
Фото: Frank Vincentz

Польща залучить 17 тисяч військових для операції Безпечне Підляшшя на кордоні з Білоруссю. Про це пише польське видання RMF24 з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Комиша, повідомляє Новое время.

За його словами, операція стартує 1 серпня.

«Буде завершено дві операції - одна з навчання, одна з охорони кордону — і буде створено одну операцію Безпечне Підлясся, у якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів», — заявив глава Міноборони.

Керувати операцією буде 18-та механізована дивізія. Польський міністр додав, що для навчання солдатів на кордоні братимуть участь поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косово.

Польські чиновники додали, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

«Це дуже конкретний результат, пов’язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону»,— зазначив міністр.

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