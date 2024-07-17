Польща готує операцію за участю військових на кордоні з Білоруссю
Польща залучить 17 тисяч військових для операції Безпечне Підляшшя на кордоні з Білоруссю. Про це пише польське видання RMF24 з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Комиша, повідомляє Новое время.
За його словами, операція стартує 1 серпня.
«Буде завершено дві операції - одна з навчання, одна з охорони кордону — і буде створено одну операцію Безпечне Підлясся, у якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів», — заявив глава Міноборони.
Керувати операцією буде 18-та механізована дивізія. Польський міністр додав, що для навчання солдатів на кордоні братимуть участь поліцейські, зокрема ті, які брали участь у місії в Косово.
Польські чиновники додали, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.
«Це дуже конкретний результат, пов’язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону»,— зазначив міністр.